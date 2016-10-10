Сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет поединок с Люксембургом в рамках отбора на чемпионат мира-2018

Новости Беларуси. Национальную футбольную сборную 10 октября ожидает третий матч отборочной кампании к чемпионату мира-2018. Позади – домашняя ничья с французами и гостевое поражение от голландцев, которое случилось в субботу.

Этим вечером на газоне «Борисов-Арены» парням Александра Хацкевича будет противостоять соперник попроще – аутсайдер нашей группы Люксембург.

Впрочем, взаимоотношения белорусской команды с полулюбителями из маленького герцогства никогда не были простыми. Достаточно вспомнить драматичное поражение 2007 года в Гомеле, когда гости забили победный мяч уже в компенсированное время. Два года назад в отборе к чемпионату Европы выездная игра белорусов с Люксембургом завершилась вничью – 1:1, а в 2010 году (также на поле «карликов») был зафиксирован результат 0:0.

Впрочем, побед над сегодняшним оппонентом в активе у «белых крылаў» все равно больше, а именно четыре. Будем надеяться, уже сегодня эта цифра возрастет до пяти. Стартовый свисток прозвучит на «Борисов-Арене» в 21:45, сообщили в программе «СТВ-Спорт».