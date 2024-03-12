Сборная Беларуси обыграла Андорру 5:0 в квалификации на ЧЕ по футболу среди девушек до 17 лет

Сегодня, 12 марта, в Подгорице был доигран поединок отборочного турнира чемпионата Европы среди девушек до 17 лет между командами Беларуси и Андорры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне матч был остановлен на 26-й минуте из-за сильного дождя, затопившего поле. К тому моменту белоруски вели со счетом 3:0. Сегодня наши девушки вновь сыграли убедительно и праздновали итоговую викторию с разгромным счетом 5:0. Дубли у белорусок в активе Дарьи Протасюк и Елизаветы Марчук. Следующий матч подопечные Марины Лис проведут в четверг, 14 марта, против литовок, а 17 марта в заключительном поединке наши девушки сыграют с Черногорией.