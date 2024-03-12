Прямой эфир

Сборная Беларуси обыграла Андорру 5:0 в квалификации на ЧЕ по футболу среди девушек до 17 лет

12 марта 2024 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 12 марта, в Подгорице был доигран поединок отборочного турнира чемпионата Европы среди девушек до 17 лет между командами Беларуси и Андорры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси обыграла Андорру 5:0 в квалификации на ЧЕ по футболу среди девушек до 17 лет-1

Накануне матч был остановлен на 26-й минуте из-за сильного дождя, затопившего поле. К тому моменту белоруски вели со счетом 3:0. Сегодня наши девушки вновь сыграли убедительно и праздновали итоговую викторию с разгромным счетом 5:0. Дубли у белорусок в активе Дарьи Протасюк и Елизаветы Марчук. Следующий матч подопечные Марины Лис проведут в четверг, 14 марта, против литовок, а 17 марта в заключительном поединке наши девушки сыграют с Черногорией.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией
12 марта 2024 17:55

Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией

Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности
12 марта 2024 14:18

Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности

«Неман» разгромил «Гомель» во втором матче Кубка Президента
12 марта 2024 12:53

«Неман» разгромил «Гомель» во втором матче Кубка Президента