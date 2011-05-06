Сборная Беларуси на первом этапе чемпионата мира по хоккею безвольно проиграла все матчи и заняла в группе последнее место

Матчи против Швейцарии для нашей сборной – словно точка отсчета. Так уж повелось. Мы по каким-то таинственным причинам меряем свой потенциал по этой команде и присматриваемся к позициям, которые она занимает. И, конечно, нам очень обидно, что в этот раз сравнение получилось не в нашу пользу. Словно кто-то перевернул бинокль и в перспективе гигант неожиданно предстал карликом.

Но вообще-то нынешняя ситуация не нова. Вспомните Олимпиаду, на которой те же швейцарцы перебежали нам дорожку. Тогда все сочли это досадной случайностью. Видимо, сказался счет, ведь победу альпийцам принесла лишь серия буллитов. Теперь все получилось гораздо обиднее и больнее – 4:1. И вся остальная статистка против нас. Швейцарцы больше бросали по воротам (27 на 23), лучше сыграли в большинстве (удаление Мелешко реализовал Райан Гарднер) и в меньшинстве (Ива Рютеманн убежал от нашей бригады реализации численного перевеса).

Нынешние подопечные экс-тренера сборной Беларуси Шона Симпсона более убедительно смотрелись в атаке, лучше двигались, более организованно оборонялись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И даже надежный Андрей Мезин на этот раз не смог повести за собой команду. В то время как его визави Тобиас Стефан был безупречен.

Впрочем, всерьез швейцарского вратаря на излом не испытывали. Потух даже Михаил Грабовский, чьи передвижения по льду на сей раз казались бесплодными. Поставив к нему в звено Андрея Костицына, тренерский штаб явно просчитался – общего языка НХЛовцы так и не нашли. Недаром в третьем периоде Эдуард Занковец вернулся к более привычным сочетаниям.

В итоге, самый острый момент из нападающих создал Александр Кулаков в самом начале второго периода. Пожалуй, это были ключевые минуты всего матча. После броска Михаила Коробова, сравнявшего счет, в игре на какие-то мгновения наступил перелом. Ненужную шайбу белорусы не забросили, а вот Горан Безина забил. И дальше матч шел по швейцарскому сценарию: 3:1 – Райан Гарднер, 4:1 – уже упомянутый Рютеманн.

Особенно плохо то, что в какой-то момент наша команда сломалась. Ничего похожего на попытку отыграться предпринято не было.

Матч с французами спасти лицо сборной уже не мог, но хотя бы мог избавить от необходимости бороться за место в элите. Однако подопечные Дэйва Хендерсона, умышленно отказавшись от борьбы с канадцами, на поединок с белорусами собрали в кулак все внутренние ресурсы.

Такого настроя у нашей команды видно не было. При счете 1:0, а потом 1:1 не забил буллит Андрей Стась, отличный момент упустил Сергей Демагин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но, согласитесь, впечатление от показанной игры вымученная победа все равно не скрасила бы.