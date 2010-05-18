Сборная Беларуси на чемпионате мира

Обзор матчей сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира.

На льду кельнской «Ланксесс-арены» белорусская дружина демонстрирует симпатичный хоккей. Радует, что без паники действует оборона. Молодые Колосов, Стасенко, Готовец уверенны в себе, они добавляют в мастерстве. Исход уже менее зависим от геройства вратарей. Голкиперам – твердая четверка. Были сомнительные голы, однако и «спасений» хватало. Хорошо сыграна атака, в этом плане выделяется ударное звено, представленное в таком виде на втором «мире» кряду. Иногда наши форварды плетут кружева на загляденье. Однако, отдав должное игре, вспомним, что в спорте превыше всего результат. А он пока – отрицательный. Одна виктория, два поражения. Второй этап и борьбу за четвертьфинал сборная начинает с нуля.

Заявленная цель – попадание в восьмерку – вмиг забылась при 0:2 в середине матча с кахастанцами. Здорово индивидуально сыграли Дмитрий Мелешко и Михаил Стефанович, которые обесценили точные броски казахстанцев Дмитрия Дударева и Владимира Антипина. А в третьем периоде наши хоккеисты уже держали встречу под контролем. Алексей Калюжный, Руслан Салей и Сергей Демагин довели дело до уверенной виктории. 5:2. Минимум взят.

В тот же день презентовали себя наши оппоненты – россияне и словаки. Наши восточные соседи – единственные из фаворитов, кто привез в Германию «звездный» состав. Уже в первой игре подопечные Вячеслава Быкова поиграли мышцами, забили два гола (отличились Максим Афиногенов и Александр Овечкин), и в лучших традициях «русской души» стали лениться на льду. И новая бригада Глена Хэнлона этой самоуспокоенностью решила воспользоваться. Словаки в третьем периоде были хороши и остры. Иван Маески сократил отставание. И россиянам в итоге повезло, что счет не сравнялся. В концовке Виктор Козлов поразил пустые ворота. 3:1.

Тот матч убедил, что словацкая дружина, несмотря на отсутствие знаковых имен, опасна. Голы Сергея Демагина и Алексея Калюжного подарили преимущество и заставили тревожиться. Быть в двойных лидерах в поединках с соперником такого уровня белорусам доводилось редко. И они не справились с задачей удержать победные цифры. Хитрюга Хэнлон прекрасно знал, что действия на пятаке – слабое место нашей сборной. На него и подсказал надавить своим ребятам. Шайбы Ивана Черника и Марека Заграпана в большинстве – тому свидетельство. К этому Иван Бартович добавил свой дубль. 2:4. Между прочим, два ассистентских балла заработал защитник Рихард Литнер, от которого отказалось наше «Динамо».

Таким образом, после двух туров белорусы обеспечили себе выход в следующий раунд. И на поединок с россиянами выходили с конкретной целью: набрать бонусные очки. Однако неплохой старт сменился необязательным удалением и голом Сергея Мозякина, забившего плечом. А в дебюте второго периода случился ключевой момент. Наши получили перевес пять на три. Но отыграли бездарно. А позже получили дьявольски точный бросок Овечкина под перекладину ворот Андрея Мезина и добивание Артема Анисимова. В третьем периоде пошла более открытая игра. Наши забросили. В третьем кряду поединке отметился Алексей Калюжный. Однако большего сделать не смогли. 1:3.

В заключительном матче группы Эй казахстанцы имели возможность обставить словаков, а заодно презентовать белорусам золотые очки. В это мало верилось, этого и не произошло. Подопечные Глена Хэнлона легко победили 5:1. Дубль оформил Иван Черник, для которого кельнский лед – родной. Он играет в местной команде. Также забросили Марек Заграпан, Томаш Татар и Андрей Подконицки. У казахстанцев свой третий гол в Германии забил Дмитрий Дударев. Наши заняли в квартете третьей место. Наше оно или нет – покажет второй этап первенства.