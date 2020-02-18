Прямой эфир

Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier

18 февраля 2020 21:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Дубае стартовал основной раунд теннисного турнира WTA категории «Премьер». Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллионов долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В основную сетку женского одиночного разряда попали две белоруски – Арина Соболенко и Александра Саснович.

Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier-1

Именно Александра первой из наших вышла на корт. Ее соперницей стала 38-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции. Если в первой партии белоруска сумела навязать борьбу своей оппонентке, уступив в самой концовке 4:6, то во втором сете Младенович окончательно забрала инициативу в свои руки. Саснович пыталась навязать борьбу француженке, но не получилось – 3:6.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ
18 февраля 2020 21:29

«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления
18 февраля 2020 20:15

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Ольга Мазурёнок получила первый стартовый номер Минского полумарафона – 2020
18 февраля 2020 08:49

Ольга Мазурёнок получила первый стартовый номер Минского полумарафона – 2020