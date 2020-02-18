Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier

Новости Беларуси. В Дубае стартовал основной раунд теннисного турнира WTA категории «Премьер». Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллионов долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В основную сетку женского одиночного разряда попали две белоруски – Арина Соболенко и Александра Саснович.
Именно Александра первой из наших вышла на корт. Ее соперницей стала 38-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции. Если в первой партии белоруска сумела навязать борьбу своей оппонентке, уступив в самой концовке 4:6, то во втором сете Младенович окончательно забрала инициативу в свои руки. Саснович пыталась навязать борьбу француженке, но не получилось – 3:6.