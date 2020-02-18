Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier

Именно Александра первой из наших вышла на корт. Ее соперницей стала 38-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции. Если в первой партии белоруска сумела навязать борьбу своей оппонентке, уступив в самой концовке 4:6, то во втором сете Младенович окончательно забрала инициативу в свои руки. Саснович пыталась навязать борьбу француженке, но не получилось – 3:6.