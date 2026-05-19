Александра Саснович победно стартовала в квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом раунде отбора белоруска, занимающая 126-е место мирового рейтинга обыграла 194-ю в топе Уитни Осигве из США. Наша спортсменка оставила за собой дебютную партию с комфортным преимуществом – 6:4 и закрепила успех во втором сете – 6:3. Девушки провели на корте 1 час 50 минут.

А вот Алену Фалей постигла неудача, она уступила итальянке Лизе Пигато –1:6, 3:6. 19 мая свой путь в отборочном турнире начнет Ирина Шиманович. Она сразится с Дарьей Семенистой из Латвии. Первая ракетка планеты Арина Соболенко стартует в Париже со стадии 1/64 финала.