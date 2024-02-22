Саснович и Зигемунд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Дубае

Александра Саснович вместе с Лаурой Зигемунд продолжают борьбу за титул теннисного турнира в Дубае. Белоруска и немка уже в четвертьфинале парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8-й обыграны первые сеяные Элизе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из китайского Тайбэя. Матч продолжался почти два часа. Саснович и Зигемунд проиграли первый сет на тай-брейке, но затем взяли две партии – 6:2, 10:8. За выход в полуфинал белорусско-немецкий дуэт поспорит с норвежско-китайской парой Ульрикке Эйкери / Фан-Сянь У.