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Саснович дважды за день проиграла на теннисном турнире в Сан-Диего и выбыла из борьбы

14 сентября 2023 12:12
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Александра Саснович завершила борьбу на теннисном турнире категории 500 в Сан-Диего. Белоруска в один день провела два матча и в обоих потерпела поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович дважды за день проиграла на теннисном турнире в Сан-Диего и выбыла из борьбы-1

Вначале вылетела из одиночки. Дальше нашу спортсменку не пустила представительница США Эмма Наваро – 5:7, 4:6. Нужно отметить, что Саснович не смогла отыграть ни один из брейк-поинтов. А затем белоруска и россиянка Екатерина Александрова не устояли под напором Крейчиковой и Синяковой в четвертьфинале парного разряда – 4:6, 1:6.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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