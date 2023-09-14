Саснович дважды за день проиграла на теннисном турнире в Сан-Диего и выбыла из борьбы

Александра Саснович завершила борьбу на теннисном турнире категории 500 в Сан-Диего. Белоруска в один день провела два матча и в обоих потерпела поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале вылетела из одиночки. Дальше нашу спортсменку не пустила представительница США Эмма Наваро – 5:7, 4:6. Нужно отметить, что Саснович не смогла отыграть ни один из брейк-поинтов. А затем белоруска и россиянка Екатерина Александрова не устояли под напором Крейчиковой и Синяковой в четвертьфинале парного разряда – 4:6, 1:6.