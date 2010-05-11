Самый результативный матч 8 тура: «Динамо-Брест» и ФК «Витебск»

На 28 минуте первый мяч витебчанам отгрузил Виктор Сокол, уверенно реализовавший пенальти. Прошло еще 2 минуты и гости пострадали от Дмитрия Макара, роскошно исполнившего штрафной с 22 метров.

На этом неприятности витебской команды в первом тайме не закончились. На 41 минуте Виталий Березовский сделал динамовское преимущество крупным: 3:0 в пользу хозяев.

Правда, до перерыва гости успели еще один мяч отыграть. За «Витебск» постарался Игорь Слесарчук.

Во втором тайме прошли только 4 минуты, а хозяева снова увеличили свой перевес. Очередной голевой привет гостям передал Сергей Ковалюк. Правда, на 63 минуте витебские футболисты свое отставание снова подсократили. Игорь Трухов здорово исполнил штрафной.

Последнее голевое слово осталось за хозяевами. За 7 минут до финального свистка Дмитрий Мозолевский установил в матче окончательный счет. Команда Юрия Пунтуса побеждает 5:2.

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

Конечно, я очень рад, как результату, так и игре. Пропущенные голы были настолько красивые, что это часть футбола. Надо не только радоваться голам своей команды, но если соперник заслуживает, то надо и ему высказывать похвалу. Мы сегодня доставили удовольствие болельщикам. Хочу не петь дифирамбы, но если мы придем к такому, то это будет очень хорошо. Такой футбол в Англии, когда тренеры – друзья. Нам сегодня больше повезло, мы выиграли важный матч в турнирном положении. Но мы друг другу не желаем никакого негатива.