Самый результативный матч 12 тура: игра ФК «Витебск» и «Неман»

Игра проходила в Витебске. Встреча команда в первом круге завершилась безголевым миром. И первый тайм субботнего матча, лишенный голевых ударов, намекнул на повторение той засухи.

Правда, качество футбола было значительно выше. Во втором тайме соперники добавили в свою игру атакующих оборотов, что, конечно, и вылилось в забитые мячи. Первый гол случился на 55-ой минуте, когда гроднинчанин Виталий Севастьянов, не по правилам обошелся с футболистом другой команды в своей штрафной. Арбитр, вопреки мнению ассистента, назначил пенальти.

Активный Дмитрий Лебедев, который все никак не мог отличиться, открыл счет, забив пенальти. Через 20 минут настала очередь неманцев проявлять мастерство, в исполнении главного футбольного наказания. Дмитрий Коваленок одинадцаметровый заработал и реализовал.

Паритет в матче был 20 минут. После чего «Витебск» вышел вперед. Хозяевам оставалось только дожидаться конца матча, но не тут-т было. «Неман» возобновил атаки и Коваленок снова точно ударил по воротам.