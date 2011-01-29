Самый приятный подарок для тренера в День рождения – победа его команды. ХК «Юность» смог поздравить своего наставника

Когда у главного тренера День рождения, вариантов у хоккеистов, собственно, два: первый – галстук, второй – и так понятно. До магазина игроки «Юности», видимо, не добрались, так что «Сокол» пришлось обыгрывать. Благо финансовое положение клуба подъему игровых кондиций не способствует.

Александр Сеуканд, главный тренер ХК «Сокол»:

Мотивации никакой. Мотивирую только тем, что можно сыграть в большинстве. Если он плохо играет, то не выпущу в большинстве. Но и личная мотивация, престиж клуба играют большую роль.

Хуже не будет, потому что хуже некуда. Мы делаем все возможное, чтобы доиграть этот сезон.

Впрочем, «Сокол» оказался не так прост. Шайба Артема Бондаря, продлившая жизнь интриге вплоть до заключительного периода, тому доказательство. Игру киевлян по достоинству оценили и соперники.

Александр Матерухин, ХК «Юность»:

Они взяли достаточное количество молодых ребят. Они стали быстрее, активнее играть. Нам становится тяжелее. Раньше игроки были пассивные. А сейчас все бегут, атакуют. И нам стало интереснее играть.

Они, как всегда, играют на победу, но какие-то там проблемы. Но, все равно, молодцы.

Может, из-за активности гостей в первые два периода «Юность» не могла преобразовать игровое преимущество в реальное. Хотя моментов у ворот Константина Семчука минчане создали немало и перебросали «Сокол» – 28 на 20.

Александр Матерухин, ХК «Юность»:

Это связано с Континентальным Кубком. Много травм. Еще не успели восстановиться. Поэтому раскачивались, понимали, что нельзя терять очки. И, тем более, у тренера был День рождения. Нельзя проигрывать в такой день.

В первой трети в составе хозяев отличился Александр Боровков. А в заключительной зрители увидели еще три шайбы. Сергей Шелег, Андрей Степанов и Александр Матерухин сняли все вопросы относительно победителя. Матерухин, к слову, помимо шайбы записал в свой актив две результативные передачи.

Теперь чемпионы отдыхают. Надо сказать, пауза им весь кстати. Уж очень плотным был последний игровой отрезок. Между тем, после победу в Континентальной Кубке «Юность» сыграла вполне удачно, вопреки ожиданиям: две победы при одном поражении в серии буллитов.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

На опыте одного кубка, который мы выиграли в 2007 году, все игра и строится. Тогда у нас были даже проблемы с завоеванием чемпионства Беларуси. А сейчас включены все ресурсы.

Угрожающих санкций в адрес ребят не поступает. Они сами понимают, что эти игры надо выиграть.

Александр Матерухин, ХК «Юность»:

Надо отдохнуть, набраться сил. Осталось 7-8 игр. Пора готовится к плей-оффу. Все уставшие после Континентального Кубка. А сейчас мы отдохнем. У нас было пять игр за семь дней.