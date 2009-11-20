Самое крупное поражение ХК «Динамо» (Минск)

В чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне.

Накануне, минчане проиграли подмосковному МВД – 1:5. Поражение стало третьим подряд.

Шайбы: 0:1 – Горбунов (Шибаев, 5.55), 0:2 – Угаров (Новак, Штрбак 12.54), 0:3 – Штрбак (Кудашов, Эллисон, 19.59), 0:4 – Кокарев (Угаров, Траханов, 31.50), 0:5 – Кокарев (Бойков, Цветков, 33.42, в большинстве), 1:5 – Андерссон (Платт, Макконен, 59.59, в большинстве), сообщает БЕЛТА.

Отметим, из-за травмы, полученной на тренировке, не смог выйти на лед капитан минского «Динамо» Вилле Пелтонен. Он пропустил первый матч с начала сезона. В его отсутствие функции капитана были доверены Андрею Михалеву.

Форвард сборной Беларуси Алексей Угаров, выступающий за МВД, выходил на лед в первом звене, отличился 2 (1+1) бомбардирскими баллами и был признан лучшим игроком матча в составе гостей.

После 24 матчей минское «Динамо» набрало 30 очков и располагается пока на 9 строке в Западной конференции и на 16 позиции в общей таблице среди 24 клубов КХЛ. М

Следующие четыре поединка команда Александра Андриевского проведет дома в минском Дворце спорта: с московским «Спартаком» (21 ноября), ярославским «Локомотивом» (23 ноября), московским «Динамо» (26 ноября), СКА из Санкт-Петербурга (28 ноября).