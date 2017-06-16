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С разгрома от итальянок стартовала на Евробаскете женская сборная Беларуси – 60:80

16 июня 2017 18:31
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Новости Беларуси. В Чехии 16 июня стартовал 36-й по счету женский Евробаскет. Одной из первых в борьбу на континентальном форуме вступила сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Натальи Трофимовой открывали групповой раунд поединком с командой Италии.

В первой четверти на площадке наблюдалась равная борьба, однако на втором отрезке соперницы прибавили, и повели к большому перерыву с отрывом «плюс 10». После паузы он вырос еще больше, и шансов спасти игру у белорусок почти не осталось. Победа в заключительной четверти стала лишь ложкой меда в бочке дегтя. Итоговый счет – 80:60 в пользу сборной Италии.

С разгрома от итальянок стартовала на Евробаскете женская сборная Беларуси – 60:80-1

Стоит отметить, что лучшие индивидуальные показатели в наших рядах – у Алекс Бентли (17 очков и 4 передачи) и Екатерины Снытиной (13 очков, три передачи и столько же подборов).

17 июня в 13:30 по минскому времени команда Беларуси встретится со словачками. К слову, сегодня субботние соперницы наших девушек проводили поединок с Турцией. Его результатом стал успех южанок – 69:58. Таким образом, сборные Италии и Турции возглавили группу «B», заработав по два очка. А вот коллективы из Беларуси и Словакии получили после поражений по одному баллу.

# Баскетбол

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