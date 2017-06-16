С разгрома от итальянок стартовала на Евробаскете женская сборная Беларуси – 60:80

Новости Беларуси. В Чехии 16 июня стартовал 36-й по счету женский Евробаскет. Одной из первых в борьбу на континентальном форуме вступила сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Натальи Трофимовой открывали групповой раунд поединком с командой Италии.

В первой четверти на площадке наблюдалась равная борьба, однако на втором отрезке соперницы прибавили, и повели к большому перерыву с отрывом «плюс 10». После паузы он вырос еще больше, и шансов спасти игру у белорусок почти не осталось. Победа в заключительной четверти стала лишь ложкой меда в бочке дегтя. Итоговый счет – 80:60 в пользу сборной Италии.