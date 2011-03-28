С обновленным составом ХК «Неман» во второй игре финала ОЧБ оказал достойное сопротивление «Юности», но вновь уступил

Еще до начала поединка любители прогнозов судачили: «Если «Неман» проиграет вновь, то серия завершится в среду в Минске. Или в пятницу, в худшем случае». Может, кулуарные пророки и не правы на все сто, однако о чем-то подобном, наверняка, подумали многие. И Дмитрий Кравченко, в том числе.

Гродненский тренер во втором матче перелопатил состав, сделав попытку встряхнуть команду, что частично ему удалось.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Дудик в первой игре себя не проявил, выпадал. Зачем его ставить во второй? Климов привез себе гол в ворота. Медведев сделал много ошибок, хотя является опытным защитником, на которого я больше всего надеюсь и в которого верю. Я знаю, что Саша больше такого не сделает, но и его поменяли.

Сегодня выпал Глебов. Из-под него забили два гола.

Интересно то, что сегодня ребята помоложе проявили себя более достойно, чем ребята постарше.

Но это команда. Здесь должны все проявлять себя. И все минусы переводить в плюсы.

В обороне «Неман» сыграл плотнее, чем накануне, и намного агрессивнее в атаке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сделав 31 бросок против 27 у «Юности», гродненцы серьезно напрягли вновь блеснувшего и оформившего престижный «сухарь» Виталия Белинского.

Вадим Новицкий, ХК «Неман»:

Немного чего-то не хватает. Вроде, шайба и катается по ленточке, но не хочет заходить в ворота. Все ребята и тренерский штаб настраиваются только на победу. Но пока у нас идет какое-то невезение.

О низкой результативности гродненского нападения говорили и на пресс-конференции. Одна шайба в двух матчах, при этом, заброшенная в большинстве, – явный упрек нападающим «Немана».

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Очень хорошо и плотно играет «Юность». Очень сложно взломать оборону. Мы сегодня пытались, изменили некоторые схемы игры. Но это не привело к взятию ворот.

Атака же «Юности» поражает своей эффективностью. Не имея много моментов, минчане забили дважды. Не считая третьей шайбы, заброшенной в пустые ворота.

В начале второго периода минимальный шанс использовал Андрей Степанов, а в конце трети Олег Тимченко при не слишком настойчивом сопротивлении Андрея Глебова послал в ворота гостей вторую шайбу. Итого – 3:0.

Был еще один эпизод, вызвавший разговоры. Сергей Яновский в заключительной трети заработал буллит, но исполнять его не стал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сославший на травму, нападающий на несколько минут ушел в подтрибунку. Естественно, для «Юности» было лучше, чтобы буллит бросал более техничный Тимченко. И хотя тот в итоге не забил, травма Яновского вызвала большие сомнения.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Был удар по руке. Курилин тоже сломался, но потом вернулся на лед. Но хоккей есть хоккей.

Хотелось по этому и многим другим поводам взять комментарий у игроков «Юности». У того же Яновского непосредственно. Несмотря на публичные увещевания своего тренера, от общения с прессой они открещиваются. А жаль.

Счет в серии – 2:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И уже 28 марта финал может завершиться. Впрочем, гродненцы обещают в родных стенах дать бой, уповая на поддержку верных болельщиков.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Дворец вмещает 2550, по-моему. Я думаю, 3,5 тысячи человек будет. Это здорово.

Я очень благодарен болельщикам. Я надеюсь, что они нам помогут.