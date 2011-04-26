С невзрачной игрой солигорский «Шахтер» добыл победу над ФК «Минск» – 1:0

Солигорская торсида, пришедшая во вторник на стадион «Строитель», чтобы поддержать свой обожаемый «Шахтер» в противостоянии со столичным гостем, футбольным клубом «Минск», наверняка, рассчитывала насладиться зрелищной игрой с интригующим сюжетом.

Как никак, ожидалось принципиальное рандеву серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата страны, что априори, вроде как, предполагает футбол более-менее достойного качества.

Однако реальное развитие событий на поле пошло в разрез даже с не самыми оптимистичными ожиданиями зрителей. Скучные, до серости невзрачные действия команд наводили тоску на полуторотысячную аудиторию солигорского поединка. За первые 45 минут игры соперники общими усилиями сподобились на единственный более-менее острый момент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После антракта игра пошла поживее, однако ни массовое позиционное наступление «горняков» на владения минчан, ни шустрые контратаки гостей конкретных результатов не приносили.

Встреча плавно, если честно, тягуче переходила к закономерному безголевому исходу, когда чуть-чуть повеселить местных болельщиков решил защитник «Минска» Артем Рахманов. Он неосмотрительно отбросил мяч своему вратарю, а рядом, к несчастью «горожан», оказался расторопный Алумона, который такой несогласованностью гостей тут же с удовольствием воспользовался. Так на 83-й минуте счет стал 1:0 в пользу «Шахтера» и ожидаемо не изменился до конца игры.

«Горняки» отпраздновали победу. Снова минимальную. Три очка в копилку – это, конечно, хорошо, но вот качество игры солигорчан пока оставляет желать лучшего.