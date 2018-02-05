С Левченко и Бентли. Как женская сборная Беларуси готовится к матчам квалификации Евробаскета-2019. Репортаж СТВ

Левченко приедет – обрадовал поклонников баскетбола руководитель федерации Максим Рыженков еще до начала нынешнего сбора. Правда, упомянул о некотором условии со стороны баскетболистки. На первую тренировку под сводами столичного Дворца спорта центровая действительно вышла и с привычным энтузиазмом включилась в работу.

Елена Левченко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

У меня не было никаких условий. Но, перед тем, как я вернулась, у меня были вопросы к федерации. На сегодняшний день я не стою на ставке у национальной сборной, так как, наверное, по этой причине я не играла те матчи. Поэтому я хотела спросить, мне было просто интересно, как в дальнейшем это будет выглядеть. Никаких других условий, ничего такого не было.

Нынче все пикировки и недопонимания с федерацией баскетболистка предпочитает оставить в прошлом. В национальной форме она не выступала с Олимпиады в Рио и счастлива вернуться в команду.