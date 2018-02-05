С Левченко и Бентли. Как женская сборная Беларуси готовится к матчам квалификации Евробаскета-2019. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу встретит главных конкурентов по евроквалификации во всеоружии. К отборочному матчу с турчанками белоруски готовятся в сильнейшем составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу встретит главных конкурентов по евроквалификации во всеоружии. К отборочному матчу с турчанками белоруски готовятся в сильнейшем составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Левченко приедет – обрадовал поклонников баскетбола руководитель федерации Максим Рыженков еще до начала нынешнего сбора. Правда, упомянул о некотором условии со стороны баскетболистки. На первую тренировку под сводами столичного Дворца спорта центровая действительно вышла и с привычным энтузиазмом включилась в работу.
Елена Левченко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
У меня не было никаких условий. Но, перед тем, как я вернулась, у меня были вопросы к федерации. На сегодняшний день я не стою на ставке у национальной сборной, так как, наверное, по этой причине я не играла те матчи. Поэтому я хотела спросить, мне было просто интересно, как в дальнейшем это будет выглядеть. Никаких других условий, ничего такого не было.
Нынче все пикировки и недопонимания с федерацией баскетболистка предпочитает оставить в прошлом. В национальной форме она не выступала с Олимпиады в Рио и счастлива вернуться в команду.
«Камбэк» предстоит и Алексис Бентли. После травмы натурализованная белоруска только входит в привычный ритм. Но тренерский штаб уверен: проблемой это не станет.
Алексей Пынтиков, тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
В течение, наверное, 2,5 месяцев она игривой практики не имела, восстанавливалась. Но сейчас она несколько игр на «Надежду» сыграла. В принципе, несколько неплохих игр было в ее исполнении. Вольется, так как ей удалось влиться летом. Я считаю, что она неплохо проявила себя летом в сборной. Почему бы не повторить сейчас?
Алексею Пынтикову пока предстоит взять на себя обязанности главкома. Временно – рулевая сборной Наталья Трофимова проводит первые дни в новом статусе молодой мамы, но на субботний матч против турчанок команду выведет она. В ближайшее время к национальной команде присоединится Анастасия Веремеенко. А это значит, что связка Левченко – Веремеенко снова поведет нашу сборную к победам. А учитывая блестящую форму, в которой в нынешнем сезоне находится Виктория Гаспер, позиция центровых для нашего тренерского штаба становится мощным козырем. Предъявить его предстоит в домашних матчах с турчанками и польками. Кстати, впервые за долгое время у национальной команды есть возможность тренироваться непосредственно в зале будущих сражений – во Дворце Спорта. Приноровиться к кольцам, наладить взаимопонимание – на это у белорусок есть всего несколько дней, ближайший отборочный матч – 10 февраля. Команда ждет поддержки.