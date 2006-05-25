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С легким паром!

25 мая 2006 12:00
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На спасательной станции Дрозды республиканского общества "Освод" под Минском 27 мая пройдет пятый открытый чемпионат Беларуси по спортивной сауне "Щедрый жар".К участию в соревнованиях допускаются все желающие, главное, чтобы они были  старше 18 лет и имели  разрешение врача. Стаж парения в саунах и русских банях  должен быть не менее 5 лет.
В соревнованиях, которые пройдут в три этапа,  - отборочного, полуфинального и финального, -  примут участие мужчины, женщины  и команды  организаций.   Претенденты на победу  будут состязаться при начальной температуре в 100 градусов, а в финале "поддадут жару" до 120.
Принцип определения победителей очень прост: кто дольше всех из просидит в парной, тот и чемпион. По итогам соревнований определится состав сборной команды для участия в чемпионате мира, который в этом году  пройдет в Финляндии.

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