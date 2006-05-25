С легким паром!

На спасательной станции Дрозды республиканского общества "Освод" под Минском 27 мая пройдет пятый открытый чемпионат Беларуси по спортивной сауне "Щедрый жар".К участию в соревнованиях допускаются все желающие, главное, чтобы они были старше 18 лет и имели разрешение врача. Стаж парения в саунах и русских банях должен быть не менее 5 лет.

В соревнованиях, которые пройдут в три этапа, - отборочного, полуфинального и финального, - примут участие мужчины, женщины и команды организаций. Претенденты на победу будут состязаться при начальной температуре в 100 градусов, а в финале "поддадут жару" до 120.

Принцип определения победителей очень прост: кто дольше всех из просидит в парной, тот и чемпион. По итогам соревнований определится состав сборной команды для участия в чемпионате мира, который в этом году пройдет в Финляндии.