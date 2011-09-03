С кем и без кого намерено «Динамо-Минск» пробиваться в плей-офф КХЛ в новом сезоне?

Вратарская линия минского клуба обновилась на две трети. Лишь Андрей Мезин продолжит защищать последний рубеж обороны «Динамо» в предстоящем сезоне. А вот Роберт Эш и Мика Окса покинули расположение команды.

О потерях жалеть вряд ли стоит. Американский голкипер пришел в «Динамо» по ходу прошлого сезона и, несмотря на несколько удачных поединков, так и не стал до конца своим. А финн два сезона появлялся в воротах минчан лишь эпизодически.

Свято место, однако, пусто не бывает. И «Динамо» сперва подписало перспективного 24-летнего норвежца Ларса Хаугена из «Манглеруд Стар», который блеснул на чемпионате мира. А затем завершило формирование вратарской линии, пригласив Кевина Лаланда из чеховского «Витязя». Канадец в прошлом сезоне не слишком блистал (его коэффициент надежности – всего 2.96), но именно против «Динамо» действовал уверенно, чем, может быть, и приглянулся.

Наиболее кардинально обновлена линия обороны. Не считая Пиккарайнена, покинувшего команду еще по ходу прошлого сезона, «Динамо» лишилось сразу восьми штыков: ушли Петр Подградски («Лев»), Дэвид Петрашек («Сибирь»), Виктор Костюченок («Автомобилист»), а также Даниэль Фернхольм, Томаш Мойжиш, Джордан Хенри. Последними после довольно темной истории 30 августа покинули состав Андрей Антонов и Сергей Шелег, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потери составили, таким образом, почти 90%.

Интересно, что лишился минский клуб и самых результативных игроков обороны – Петра Подградского и Дэвида Петрашека, и самого надежного – Виктора Костюченка. Так что теперь тренерскому штабу придется формировать фактически полностью новые защитные порядки.

К единственному оставшемуся в строю Коробову присоединился целый ряд игроков, как говорится, с именем. Это и ставший капитаном «Динамо» опытнейший Ярослав Обшут из «Спартака», и результативно сыгравший в прошлом сезоне в «Торпедо» канадец Дэнни Гру, и чех, двукратный призер чемпионатов мира Лукаш Крайчек, и Томаш Словак, знакомый Мареку Сикоре по совместной работе в «Автомобилисте». Кроме того, сумело «Динамо» договориться по переходу из «Немана» молодого защитника Олега Горошко.

Атака «Динамо» столь существенных изменений за межсезонье не претерпела, во всяком случае, если смотреть на показатели количественные, а не качественные. Не беря в рассчет Чуприса, Немировски и Кочеткова, выдворенных еще по ходу прошлого сезона, уехали из Минска семь нападающих, то есть всего 50%. Правда, почти все они были лидерами команды: капитан Йозеф Штумпел, лучший бомбардир регулярного первенства Константин Глазачев, лучший ассистент Максим Спиридонов, а еще Сергей Демагин, Сергей Варламов, Петр Сикора, Михаил Стефанович.

Между тем, с результативностью у «Динамо» в прошлом сезоне проблем не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 150 шайб в регулярном сезоне (это почти три за игру) – 10-ый показатель в Лиге. И 21 шайба в плей-офф – девятый показатель среди всех команд. Смогут ли заменить выбывших новички покажет сезон.

Приобретения динамовской атаки значительные: третий бомбардир «Торпедо» Чарльз Лингле, знаменитый чех Збынек Иргл, крепкий профессионал из той же Чехии Либор Пивко, загадочный финн Теему Лайне, а еще неплохо зарекомендовавший себя на последнем чемпионате мира Александр Китаров. Наконец, пополнили атаку перспективные Александр Павлович и Анатолий Протасеня.