С 50-летним Жан-Клодом ван Даммом сразится 37-летний олимпийский чемпион по боксу

Чемпион Олимпийских игр 1996 года по боксу Сомлук Камсинг примет участие в бое с актером Жан-Клодом Ван Даммом.

Инициатива поединка исходит от самого актера. Помимо непосредственно участия в бое он планирует снять телешоу. Их схватка, которая состоится в Макао в октябре 2010 года, будет кульминацией этого телешоу.

Планируемый бой будет проходить по правилам муай-тай и состоять из пяти 2-минутных раундов. Использование локтей будет запрещено. По словам Сомлука, за участие он получит 150 000 тысяч долларов плюс 25 000 в оплату подготовительного периода и плюс 2% сборов от трансляции шоу.

«Я хочу доказать всем, что человек благодаря физической силе может много добиться и стать кинозвездой», – приводит слова Ван Дамма Yahoo Sports.