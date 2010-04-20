Рустам Журабоев успешно дебютировал в профессиональном боксе

В красном углу ринга боксер, который проводит свой четвертый поединок в качестве боксера-профессионала, Евгений Барановский из Гродно. В синем углу ринга уроженец Узбекистана Рустам Журабоев, который проживает в Минске и дебютирует в качестве боксера-профессионала.

Рефери ринга мастер спорта, судья национальной категории Владимир Коваленя. Формула боя – 4 раунда по 3 минуты.

Тренер Рустама Журабоева, Сергей Пытылев, очень известный специалист в области профессионального бокса.

Евгений Барановский имеет не очень хорошую статистику: два боя и два поражения. Однако, во втором поединке, с чехом, Барановский продемонстрировал прогресс.

Между прочим, этот бой мог вовсе не состояться. Барановский должен был боксировать с украинцем, который не успел приехать к началу боя в Минск. В итоге получились немного разные весовые категории. Рустам Журабоев тяжелее, нежели Барановский.

В первом раунде Журабоев сделал два великолепных нокдауна. Второй раунд также начал с нокдауна, поэтому гродненский боксер отказался от дальнейшего участия в бое.

Рустам Журабоев выигрывает этот бой и это уникальный дебют в белорусском профессиональном боксе.