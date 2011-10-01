Рустам Азимов, МХК «Юность»: Почему-то у команды нет характера победителя

В этом сезоне на Притыцкого играет во многом другая команда. Она не только стала на год старше. Пришли новые игроки, которые претендуют на статус лидеров. Из «Металлурга» взят в аренду Рустам Азимов, блеснувший в прошлом чемпионате Экстралиги. В «Минских зубрах» выступал раньше Виталий Кирющенков. Атаку укрепили и словацкие легионеры – Владимир Лантош и Даниэль Штумпф.

Каток на Притыцкого украшает два плаката. На одном Михаил Грабовский подтверждает, что хоккеисты «Юности» «Созданы побеждать». На другом безвестные еще юные игроки уверяют: «Здесь растят чемпионов».

Кажется, между этими Сциллой и Харибдой (требованием результата и воспитанием нового поколения) главком «Юности» Игорь Кривошлык найти оптимальный путь пока не смог. Минская команда – очень опытная для МХЛ. Как «зубры» в прошлом сезоне. Но побед это совсем не гарантирует.

Андрей Пичуха, МХК «Юность»:

Задачу получится выполнить – это 100%. Надо больше забивать и в обороне игру наладить. Очень мало забиваем. Только позавчера получилось, и то, одно звено.

Рустам Азимов, МХК «Юность»:

Наверное, причина в психологии – команда не может поверить в то, что им по силам со всеми бороться. Я считаю, что мы не слабее никого, можем со всеми цепляться. Почему-то нет характера победителя. При равной игре нам не хватает уверенности в завершении. Совершаем детские ошибки. Наверное, поэтому команду лихорадит.

Хорошей иллюстрацией этим словам стал поединок с «Мытищинскими атлантами», которых «Юность» совсем недавно обыгрывала на выезде. У гостей в составе – сплошь игроки 93-го года рождения, а есть и 95-го. У хозяев основа – 91-92-ые года. И поначалу игра была по возрасту: «Юность» висела на воротах «Атланта», только забить не могла. А вот гости чуть ли первый свой момент реализовали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рустам Азимов, МХК «Юность»:

Первый гол запишу себе в негатив, конечно. Напортачил, напорол. И после этого как-то подсели. Все равно тяжело, когда пропускаешь первым, это команду надламывает.

Учитывая то, как складывалась игра, счет 0:1 трагедией не стал. Но в середине второго периода произошло нечто странное. На ровном, казалось бы, месте, без малейшего внешне повода главком гостей Игорь Горбенко взял тайм-аут, о чем-то поговорил с подопечными, они тренера услышали и всего за 30 секунд забросили две шайбы, решив исход матча.

Игорь Горбенко, главный тренер ХК «Мытищинские атланты»:

Я видел, что перестали выполнять установку. Нужно было донести, что играть следует так, как просят. Делать то, что их попросили сделать.

Третий период «Юность» провела уже совсем в другом стиле. Станислав Лопачук и Денис Грибко забросили две шайбы. Но вырвать победу уже не удалось. Поражение (2:4) продолжило тенденцию: минчане в сентябре проигрывают почти строго через матч.

Нам же остается надеяться, что опыт команды рано или поздно проявиться, скажут веское слово легионеры и лидеры, и мы, наконец, увидим минскую команду в плей-офф МХЛ.

Андрей Пичуха, МХК «Юность»:

Не забили, наверное, не очень хорошо настроились. Надо где-то собранней играть в обороне, а было много раскрепощенности.

Станислав Лопачук, МХК «Юность»:

Много удалялись. Мы тратим силы на то, чтобы оборонятся, а не на то, чтобы забивать голы.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Своим ребятам занесу в актив третий период.

Все-таки, психология молодежи, наверное, такова, что одну игру выиграли, и на этом жизнь заканчивается. С утра начал предупреждать, но… Будем делать выводы и очень серьезные. В том числе и кадровые.

«Динамо-Шинник» стабильностью похвастать также не может, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметим, что в победном поединке с «Витязями» нападающий бобруйчан Вячеслав Макрицкий сделал хет-трик.

Пока в Северо-западном дивизионе оба белорусских полпреда вне зоны плей-офф, куда, напомним, попадут команды, занявшие места с первого по четвертое.

На следующей неделе «Юности» и «Динамо-Шиннику» предстоит вояж в Санкт-Петербург. В прошлом сезоне с северянами белорусы играли вполне успешно, так что будем держать пальцы крестом и рассчитывать на пополнение очкового багажа в этой поездке.