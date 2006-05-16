Русский бильярд. Чемпионат Европы

Каждый участник чемпионата прошел в своей стране самый строгий отбор, и слабых игроков не было. Только отдельные квоты касались государств, где русский бильярд или только зарождается, например, Индия, США, или возрождается с помощью эмигрантов из бывшего СССР. Беларусь была представлена пятью игроками.

Сенсаций на чемпионате было много: белорус Евгений Курта легко разделался с одним из фаворитов Каныбеком Сагындыковым, а украинский бирьярдист Александр Паламарь в первом же раунде соревнований уступил Меховову.

Но его шанс стать финалистом и даже победителем сохранился до последнего шара. Во второй день на стадии 1\8 финала выбыл из борьбы наш Антон Подсадник, уступивший молдованину Виджаю Дрангою. В этот же день зачехлила кий и самая юная из белорусских спортсменок Ольга Булгакова. Жребий свел ее с нашей более опытной Виолеттой Климовой. В одной четвертой финала с одинаковым счетом 1:4 Климова проиграла чемпионке мира россиянке Мажириной, а Бунос - чемпионке Европы украинке Шматченко.

Так оба полуфинала и финал у женщин получились российско-украинские, а победу на чемпионате Европы впервые праздновала Анастасия Лупова.

Уступив россиянину Меховову, Евгений Курта переместился из игровой зоны в зрительскую. А тем временем баловал публику красивым бильярдом украинец Александр Паламарь. Проиграв стартовую встречу, он переместился в нижнюю турнирную сетку, и оттуда сумел пробиться в финал, где его ждал спортсмен из Азербайджана Сеймур Мамедов.

Игра достойных соперников, поистине увлекательный бильярд, и итог встречи, который даже по ходу встречи было невозможно предсказать. Но больше всего везло любимцу публики - Александру Паламарю, который и обзавелся чемпионским титулом. Вместе с соотечественницей Татьяной Мелиховой он стал победителем в соревновании за приз киевного мастера Каюкова.

В активе белорусов 6 и 7 места Климовой и Бунос, седьмое - Евгения Курты и 12- Подсадника. Руководитель Белорусской ассоциации бильярдного спорта Василий Иванюк отметил, что это не плохой показатель и игры были достойные.

Чемпион Европы Александр Паламарь сказал, что все соперники были интересными, сложными и неудобными. А от этого бильярд в целом выигрывает.

В рамках чемпионата прошла и отчетно-выборная конференция Европейского комитета по пирамиде, где по итогам работы за четыре года на следующее четырехлетие был вновь избран Александр Соколов.