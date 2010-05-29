Руслан Салей: Я бы переиграл седьмой матч финала Кубка Стэнли

Руслан Салей - один из лучших белорусских хоккеистов, игрок национальной сборной и «Колорадо». Защитник уже четырнадцать лет выступает за океаном в сильнейшей лиге планеты.

- Назовите черты характера, от которых вы бы хотели избавиться.

- Лень.

- У вас сохранился юношеский азарт к игре?

- Да.

- Что для вас хоккей, удовольствие или способ заработать деньги?

- Это и работа, и удовольствие.

- В какой период своей карьеры вам бы хотелось вернуться?

- Мне бы хотелось еще иметь возможность играть за Кубок Стенли.

- Тренер, давший вам больше остальных.

- Цуриков, мой первый тренер, который дал мне возможность играть в хоккее, Захаров.

- Защитник, в паре с которым вам игралось наиболее комфортно.

- Я переиграл со многими ребятами. Из Беларуси я бы назвал Олега Хмыля, он меня многому научил. А лучший защитник, с которым я играл, – это Роб Нидермайер.

- Бывало, что вы ненавидели хоккей?

- Нет.

- Чем занимается ваш лучший друг, не играющий в хоккей?

- Бизнесом.

- Знаете, что такое звездная болезнь?

- Знаю, это было в первые годы моей карьеры в Америке.

- В какой команде вы чувствовали себя наиболее комфортно?

- Во всех командах.

- Легко ли решаетесь на бросок и всегда ли бросаете прицельно?

- Легко решаюсь, а прицельно или нет, как получится.

- Ваше хобби?

- Игра в покер.

- Самый яркий момент карьеры?

- Финал Кубка Стенли и Олимпиада.

- Лучший белорусский хоккеист?

- Старший Костицин.

- Есть ли матчи, о которых хотелось бы забыть навсегда?

- Забыть нет, но я бы переиграл седьмой матч финала Кубка Стэнли.

- Салей на льду и Салей в жизни один и тот же человек?

- Салей на льду агрессивный, а в жизни - спокойный и дружелюбный.

- Если бы была возможность вернуться на лет 20 назад, что бы вы изменили?

- Я бы больше уделял времени катанию, больше бы работал.

- Лучший для вас подарок?

- Мои дети.

- Что в вашем доме напоминает о Родине?

- У меня много таких атрибутов. Это подарки, которые дарят родные и близкие. Есть лапти от бабушки.

- Вы когда-нибудь напивались в стельку?

- Да.

- Мастерство не пропьешь?

- Думаю, что при желании можно. Неправильный образ жизни, негативные привычки со временем влияют на мастерство и на здоровье.

- Любимые алкогольные напитки?

- Красное вино, пиво, виски. Но во время сезона я практически не пью.

- Слава или деньги?

- Скорее деньги, чем слава.

- Читать любите?

- Читаю прессу, интернет. К сожалению, книги читаю редко.

- Жизненный принцип, от которого никогда не откажетесь.

- Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.

- Жизнь – это…

- Игра.