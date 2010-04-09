Прямой эфир

Руслан Салей отдал голевую передачу в выездном матче с «Эдмонтом»

09 апреля 2010 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Но, к сожалению, клуб белоруса «Колорадо» все равно проиграл – 4:5.

Результаты других матче сыгранных 8 апреля за океаном:
«Рейнджерс» – «Торонто» – 5:1;
«Детройт» – «Коламбус» – 4:3;
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 6:5;
«Финикс» – «Нэшвилл» – 5:2.

Любопытно, что «Чикаго» после победы над «Сент-Луисом» установил клубный рекорд по количеству очков за регулярный чемпионат. «Ястребам» покорилась отметка в 109 баллов. Особое внимание привлек к себе легендарный американский форвард, совсем недавно сыгравший свой 1200-й матч в НХЛ 38-летний Кит Ткачук, который объявил о завершении карьеры. Свой последний матч на домашней арене «Сент-Луиса» он проведет уже в эту пятницу.

# Руслан Салей # Руслан Салей

Другие новости рубрики

Все новости
08 апреля 2010 09:12

Участников зимних Олимпийских игр 2010 в Ванкувере чествовали в городской ратуше

07 апреля 2010 17:38

Первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали «Интер» и «Барселона»

07 апреля 2010 17:38

Обнародован список хоккеистов, вызванных на сбор национальной сборной Беларуси