Руслан Салей отдал голевую передачу в выездном матче с «Эдмонтом»

Но, к сожалению, клуб белоруса «Колорадо» все равно проиграл – 4:5.

Результаты других матче сыгранных 8 апреля за океаном:

«Рейнджерс» – «Торонто» – 5:1;

«Детройт» – «Коламбус» – 4:3;

«Чикаго» – «Сент-Луис» – 6:5;

«Финикс» – «Нэшвилл» – 5:2.

Любопытно, что «Чикаго» после победы над «Сент-Луисом» установил клубный рекорд по количеству очков за регулярный чемпионат. «Ястребам» покорилась отметка в 109 баллов. Особое внимание привлек к себе легендарный американский форвард, совсем недавно сыгравший свой 1200-й матч в НХЛ 38-летний Кит Ткачук, который объявил о завершении карьеры. Свой последний матч на домашней арене «Сент-Луиса» он проведет уже в эту пятницу.