Румынский боксер Йонут Трандафир Илие и его соперник боксер из Чехии Лукаш Конечны

В данном случае спор пойдет за вакантный титул первого претендента на чемпиона Чехии. Каким образом это возможно: не понятно…

В принципе, национальные титулы могу разыгрываться и это не обязательно, что боксеры должны быть из одной республики. Вызывает большой интерес, когда боксер из Румынии пытается завоевать титул Чешской Республики.

Лукаш Конечны – очень интересный боксер, находится на контракте в немецком клубе. Очень титулованный боксер, 17-ый номер мирового рейтинга из 1079 боксеров. В его послужном списке 45 боев, 42 победы, из них 20 нокаутом. Всего 3 поражения, причем, поражения за титулы чемпиона мира и Европы. Сам он обладал многими титулами.

Йонут Трандафир Илие провел на профессиональном ринге 16 боев: 13 побед, 2 поражения и ничья. Для этой весовой категории у него не высокий процент досрочных побед. Всего одна победа нокаутом. Ему 25 лет и он только начинает свою профессиональную карьеру. Хотя уже претендовал на титул чемпиона Румынии в легком весе. Выигрывал этот титул и защищал его.