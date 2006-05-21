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Рукопашный бой. Первенство Беларуси

21 мая 2006 08:48
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В столице 21 мая прошло первенство Беларуси по рукопашному бою среди юношей и юниоров. В соревнованиях принимали участие около 120 спортсменов из Минска и всех регионов страны, представлявшие более 20 клубов. В самой лучшей стороны показали себя фавориты. Как правило, всегда успешно выступают ребята из столичных клубов <Земляне> и <Ронин>. Достойную конкуренцию им составляют воспитанники брестского <Ориентира> и гомельского <Легиона>. На этот раз большинство поединков получились очень интересными. Помимо победы, у спортсменов был и дополнительный стимул - показать себя с лучшей стороны перед многочисленными специалистами и попасть в сборную страны.

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