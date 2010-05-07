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Розыгрыш Кубка Стэнли между «Канадиенс» и «Пингвинз»

07 мая 2010 14:07
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В ночь на 7 мая по белорусскому времени состоялся четвертый матч полуфинала Восточной конференции.

Довольно быстро открыв счет, хозяева и радовались недолго. Уже спустя 53 секунды «Пингвинз» восстановили равновесие. Тут же «Монреаль» остался в меньшинстве, чем гости не преминули воспользоваться. В результате вместо приятных глазу подопечных Жака Мартена 1:0 на табло красовались 1:2. Этот счет продержался без малого 37 минут.

Второй период «Монреаль» вообще провел на удивление пассивно, записав на свой счет лишь 3 броска по воротам.  В начале заключительной двадцатиминутки «Канадиенс» преобразились и выстрелили дуплетом. За 93 секунды счет поменялся с 1:2 на 3:2. Сперва Лапьер нивелировал преимущество гостей, а затем Джионта забросил шайбу, оказавшуюся победной.

Андрей Костицын провел на площадке чуть более 13  минут игрового времени, но ничем примечательным не отметился. Сергей Костицын — не играл. Счет в серии — 2:2.

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