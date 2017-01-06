Рождественский турнир в Минске: 6 января определяются финалисты соревнований

Новости Беларуси. Меньше суток остается до разрешения главной интриги XIII Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. 6 января определяются финалисты. На льду «Чижовка-Арены» команда главы государства сражается с дружиной Швейцарии, а Словакия играет с Финляндией.

Встреча Швейцарии и команды Президента Республики Беларусь очень непростая. Счет после первого периода – 2:0 в пользу Беларуси. Первая шайба была заброшена на четвертой минуте.

Наша команда ­– одна из традиционных лидеров Рождественского. Она девять раз завоевывала кубок соревнований и никогда не опускалась в рейтинге ниже второго места. У швейцарцев лучший результат был в 2008 году – четвертое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На малой площадке сейчас сражаются дружины Финляндии и Словакии. Счет на данный момент – 2:3. Ведут словаки. Вне всякого сомнения, обе дружины – фавориты соревнования.

В 2016 году Рождественский выиграли белорусы, обыграв как раз финнов со счетом 2:1. А словаки были тогда третьими. Сейчас ситуация во многом повторяется. Конечно же, они хотят отыграться, уступать никто не хочет. Но зрителям это только на руку. Главное, чтобы было ощущение праздника. А оно, вне сомнений, есть не только у болельщиков, но и тех, кто далек от спортивных баталий.

А 6 января хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов одержали вторую победу на турнире. На этот раз над балканской сборной – 9:5. Встреча российской команды и ледовой дружины Германии завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

Для хоккейных болельщиков и просто белорусов, гостей столицы это настоящий праздник.

У игроков много интересных мыслей о турнире. А балканские хоккеисты проводят даже исторические параллели, когда в Белград прилетал Александр Лукашенко, чтобы поддержать дружественный народ в непростое время.

Марко Сарац, нападающий хоккейной команды Балкан:

Турнир великолепный. Я всегда говорил, что это моя вторая родина. А специально после бомбежки, когда ваш Президент – единственный из президентов, который нас поддерживал, сербов – пришел к нам, чтобы оказать нам поддержку, помощь, в этот день не бомбили нас. Я это прекрасно помню. У меня жена была тогда беременная первым ребенком. Ему большое спасибо за это. Я всегда говорил, что в Минске себя чувствовал, как в Белграде. Никакой разницы нет. Как дома.

Айез аль-Мехайрби, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Да, здесь очень холодно, но у нас также бывают морозы. Особенно когда идем в пустыню, мы берем теплые вещи. Мы знали, что будет холодно. Взяли с собой куртки и теплые вещи, поэтому мы себя комфортно чувствуем. У нас вечером остается время, мы выбираемся погулять в городе. Вчера ходили ужинать в ресторан.

Брунов Штек, защитник хоккейной команды Швейцарии:

Сегодня мы очень надеемся на поддержку зрителей. Мы подготовили для них сюрприз от команды Швейцарии. И посмотрим, как это поможет нашей игре. Что касается соперников, то белорусы – очень быстрая команда, они забрасывают много шайб, но и мы сегодня хорошо подготовились.

Под сюрпризом швейцарский хоккеист имел в виду швейцарские флаги. Команда раздала их накануне некоторым болельщикам. Очень многие держат их в руках, поддерживают наших гостей.