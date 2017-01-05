Рождественский турнир в Минске: 5 января Россия и Финляндия сыграли вничью, команда ОАЭ разгромила швейцарцев

Новости Беларуси. Второй день XIII Рождественского турнира на приз Президента Беларуси начался с поединка между командами России и Финляндии. Традиционно эти сборные входят в число фаворитов. И спарринг 5 января еще раз это доказал. По четыре шайбы забросили команды в ворота друг друга. За хоккейными баталиями на «Чижовка-Арене» традиционно следят многочисленные болельщики.

5 января днем в «Чижовка-Арене» прошли две ледовые схватки. Финны и россияне сыграли вничью – 4:4. Но, объективно, ледовая дружина скандинавского монстра – одна из самых сильных на турнире.

Вообще, страна за последние 10 лет, считай, ворвалась в мир и большого хоккея. В Минске в 2014 году на чемпионата мира Финляндия заняла второе место. В прошедшем в Москве в 2016 году – снова второе. Лучшие финские хоккеисты украшают клубы НХЛ и КХЛ. Это относится и к любительским сборным.

Россиян на Рождественском в 2017 году представляет молодой хоккейный клуб «Самрау». Создан в 2014 году. В составе есть и два бывших хоккеиста сборной Беларуси. Но на Рождественском турнире это не спасает.

Интересный поединок состоялся у команд Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Гости с Персидского залива, где пустыня вокруг, а средняя температура днем – 40 градусов тепла, со счетом 6:1 обыграли жителей страны горнолыжных курортов.

Швейцарцы в 11 раз принимают участие в турнире. Лучший результат у них был в 2008 году, когда они вошли в четверку сильнейших. И 5 января такое неожиданное поражение.

Саид Аль-Нуйэми, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Я уже не первый год приезжаю сюда, на Рождественский турнир.

Сами Хелениус, защитник хоккейной команды Финляндии:

Я здесь уже второй год. Для многих, особенно сборной Финляндии, это возможность раз в год встретиться. Мы все знакомы, нам очень нравится приезжать сюда.

Олег Брындин, нападающий хоккейной команды России:

В Беларуси хоккей всегда был на очень высоком уровне. И в Советском Союзе «Динамо-Минск» было, и сегодня в КХЛ «Динамо-Минск» играет на высоком уровне. И мы приехали для того, чтобы поддержать любительский, профессиональный уровень той республики, где мы сегодня есть. Спасибо большое за гостеприимство. Организовано все на высшем уровне. От начала встречи, от проживания, от питания, доставки спортсменов сюда. Мы испытываем огромное удовольствие.

Через полчаса на малой площадке «Чижовка-Арены» начнется встреча Германия – Словакия. Немцы 4 января проиграли финнам. И сегодня им нужна победа. Но соперники у них очень сильные. Накануне словаки всухую разгромили россиян со счетом 12:0.

Кстати, в немецкой команде играет, можно сказать, динозавр хоккея – 84-летний Эдуард Бшайд. Зрителям Рождественский он полюбился давно. Кстати, на этот раз в немецкой сборной игроки со всей Германии.

А вечером на льду «Чижовка-Арены» скрестят клюшки команда Президента Беларуси и сборная Балкан. Последняя, как мы знаем, по всем параметрам необычная сборная. В нее входят игроки из 8 стран. Правда, 4 января швейцарцам они проиграли. Но зрители увидели 15 заброшенных шайб. Кстати, за первый день Рождественского турнира было заброшено полсотни шайб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.