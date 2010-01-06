Рождественский турнир: Швейцария и Украина, Германия и Финляндия

В эти минуты в минском Дворце спорта играют команды Швейцарии и Украины, а Ледовом дворце на лёд вышли дружины из Германии и Финляндии.

В семь вечера начнётся поединок белорусов и словаков, а также мачт канадцев и россиян. Шестой Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается в Минске.

Накануне наша команда со счётом 10:5 обыграла украинцев. И это уже вторая победа президентской дружины, которая обеспечила белорусам выход в финал.

Все игры очень зрелищны, поэтому зрители получают массу положительных эмоций в атмосфере настоящего праздника хоккея.

Имена победителей турнира станут известны завтра. Финальный матч пройдёт в комплексе «Минск-Арена». На лёд выйдут команды Беларуси и России. Они лидируют в своих группах. Церемония закрытия шестого рождественского международного турнира состоится вечером.