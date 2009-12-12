Рождественский турнир по таэквондо принимает юных участников

Турнир проходит в суперсовременном спортивном комплексе «Минск-арена».

В столицу приехали 40 команд из всех регионов страны, а также из России, Украины и Польши. Всего — более 700 таэквондистов от 8 до 15 лет.

Для ребят соревнования стали не только спортивным, но и Рождественским праздником.

Сергей Шелюта, председатель оргкомитета, генеральный секретарь Белорусской федерации таэквондо:

На соревнованиях присутствуют Дед Мороз и Снегурочка, они поздравляют всех детей, вручают всем без исключения новогодние подарки, сувениры. Поэтому, помимо того, что победители и призеры получают достойные награды, у всех детей остается память о турнире и желание приехать в следующем году.