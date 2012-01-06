Рождественский турнир: 6 января днем на лед выйдут Финляндия и Австрия, Канада и Чехия

Новости Беларуси, Минск. Вечером россияне в Минском ледовом встретятся со словенцами, а белорусская дружина во Дворце спорта сыграет со Швецией.

Накануне, второй день состязаний принес нашей команде победу. В поединке с финнами белорусы выиграли со счетом 9:2. Игра была динамичной и напряженной.

Александр Макрицкий, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Разобрали вчерашнюю игру, посмотрели, что не получилось. Надо отметить, что уровень команд в этом году очень хороший, подтянулся, поэтому сложнее играть.

Все команды приехали на этот раз в Минск довольно сильными составами, почти во всех есть знаменитости — участники и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Серьезно готовилась и белорусская дружина. Так что турнир имеет определенную интригу. Уже завтра на льду «Минск-Арены» победители предварительных квартетов поспорят за главный трофей, а дружины, занявшие вторые места, сразятся за бронзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.