Рождественский международный хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

Традиционный турнир стартует сегодня в Минске. Это грандиозное спортивное событие пройдёт уже в шестой раз, и его по праву считают неофициальным чемпионатом мира по хоккею.

Игры болельщики увидят на двух площадках: во Дворце спорта на проспекте Победителей и Ледовом - на улице Притыцкого. В нашу страну прибыли игроки любительских дружин из Словакии, Финляндии, России, Швейцарии, Украины, Канады, Германии. Беларусь представляет хоккейная команда Президента страны.

Франсуа Ландревиль, игрок хоккейной сборной Канады:

Мы высоко оцениваем шансы белорусской команды – это настоящие профессионалы. И, как я вижу, Беларусь очень быстро растет.

Кэролайн Эндрюс, издатель крупного хоккейного журнала (Канада):

В нашем издании есть журналисты, которые постоянно следят за белорусским хоккеем, и нам очень приятно быть сегодня здесь, на рождественском турнире. Он объединяет европейский и североамериканский хоккей. Это очень интересно!

В нынешнем году составы всех дружин значительно укрепились. Больше всего звёзд у россиян - основных наших соперников в борьбе за главный приз. Сегодня в 15 часов клюшки скрестят хоккейные дружины из Украины и Словакии, а также Финляндии и России. Вечером после официальной церемонии открытия состоятся ещё две игры. Команда Президента Беларуси встретится с дружиной из Швейцарии, а кленовые листья померятся силами с хоккеистами из Германии.

Вполне возможно, что следующий Родественский турнир примет лёд "Минск-Арены". Этот многофункциональный культурно-спортивный комплекс официально откроется в конце этого месяца. Точная дата пока не установлена, но уже известно, что 30 января на льду "Минск-Арены" встретятся звёзды Континентальной хоккейной лиги. Сейчас в комплексе проверяют все системы и оборудование. "Минск-Арена" станет крупнейшим закрытым стадионом Беларуси, а пока первенство принадлежит "Бобруйск-Арене", трибуны которой рассчитаны на 7 тысяч зрителей.