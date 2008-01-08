Рождественский хоккейный турнир завершился победой хозяев

Команда Президента Беларуси со счетом 6:2 обыграла ледовую дружину из России.

Тремя шайбами в составе белорусской дружины отличился форвард Андрей Асташевич, который с учетом финальных матчей предыдущих Рождественских турниров забил в решающих поединках десять голов. Шайбы в ворота россиян забросили Андрей Ковалев и Степан Пономарев.



Бронзовым призером стала команда Украины, в драматичном поединке победившая дружину Австрии - 8:6. По итогам турнира всем его участникам вручены памятные сувениры, а лучшие игроки получили ценные призы от Президентского спортивного клуба.



Это четвертый Рождественский турнир. В каждом из трех предыдущих в матчах за "золото" также играли команды Беларуси и России. В 2005 и 2006 годах победа оставалась за хозяевами.



В 2007-м россияне взяли реванш в труднейшем поединке и увезли с собой кубок. Перед нынешним соревнованием по заказу Президентского спортивного клуба был изготовлен новый трофей. И в наступившем году его снова завоевала команда Беларуси.



Игру настоящих мужчин в этом году вживую увидели десятки тысяч болельщиков. Каждый матч на трибунах аншлаг, а на площадке - ледовые баталии.



Рождественский турнир - по сути, неофициальный чемпионат мира среди любителей. По крайней мере, уровень игры и накал страстей не уступают крупнейшим международным соревнованиям. В Минск приехали 7 команд, все гости отметили отличную подготовку к турниру.



Интриги в этом году не получилось. Еще до первой игры все ожидали, что в финальном поединке сойдутся российская дружина и команда Президента Беларуси. Реноме советского хоккея поддержали и украинцы - они завоевали третье место. Пожалуй, такой расклад больше всего порадовал болельщиков. А в хоккее у нас разбираются все.



В финале встретились лучшие команды. И белорусы, и россияне на групповой стадии шансов соперникам не оставляли. Преимущество в матче сразу захватили наши хоккеисты и, поведя в счете, не позволили отыграться. Счет - 6:2, счет по игре. Таким образом, команда Президента вернула себе звание победителя рождественского турнира.



Слова Президента не раз прерывали аплодисментами. Равнодушных во Дворце спорта вчера не было. На хоккей в Минске в эти дни ходили все. На трибунах совсем еще юные ребята, люди среднего возраста и болельщики со стажем, которые видели игру легендарных Харламова и братьев Майоровых.



4-й рождественский турнир - уже история. Планируется, что в следующем году основной площадкой турнира станет Минск-арена. Ее строительство должны завершить к 1 января 2009-го. Тогда в турнире смогут принять участие больше команд, и соревнования проведут по формуле чемпионата мира. По зрительскому ажиотажу минские соревнования ему уже не уступают.