Рождественский хоккейный турнир в Минске: как сложился для команд первый день соревнований

Новости Беларуси. Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси торжественно стартовал 4 января в Минске. Красочное шоу церемонии открытия официально дало старт 13-м по счету состязаниям любителей в белорусской столице.

Несмотря на дружественную атмосферу вокруг турнира, сами поединки проходят в упорной борьбе. За главный приз борются представители семи стран, а также составная сборная Балканских государств. Но, разумеется, основные претенденты на трофей – хозяева льда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».