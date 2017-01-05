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Рождественский хоккейный турнир в Минске: как сложился для команд первый день соревнований

05 января 2017 06:05
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Новости Беларуси. Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси торжественно стартовал 4 января в Минске. Красочное шоу церемонии открытия официально дало старт 13-м по счету состязаниям любителей в белорусской столице.

Несмотря на дружественную атмосферу вокруг турнира, сами поединки проходят в упорной борьбе. За главный приз борются представители семи стран, а также составная сборная Балканских государств. Но, разумеется, основные претенденты на трофей – хозяева льда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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