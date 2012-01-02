Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси пройдёт в Минске с 4 по 7 января

Новости Беларуси, Минск. Минск встречает гостей Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Наша столица уже в восьмой раз примет грандиозное спортивное шоу. Причём оно не имеет аналогов на планете.

На этот раз на ледовой арене встретятся восемь дружин — из Канады, Австрии, Финляндии, Швеции, России, Словении, Чехии. За Беларусь будет выступать команда Президента. А первыми в Минск сегодня прилетели игроки из Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Керри Гуле, капитан команды (Канада):

Нам очень нравится Беларусь, белорусское гостеприимство и сюда мы приехали в этот раз с гораздо лучшей командой, чем в прошлом году. Некоторые ребята не были в Беларуси до этого, некоторые играли профессионально в хоккей. Надеемся на хороший результат в этот раз.

Эллан Вескан, защитник (Канада):

На самом деле это очень здорово, что даже президент играет в хоккей и подает таким образом пример, что следует быть активным и вовлеченным в спорт. Тем более, что хоккей — это замечательный вид спорта.

Хоккейный любительский турнир пройдёт с 4 по 7 января в Минске. Он станет ярким праздником не только для участников соревнований, но и для болельщиков.