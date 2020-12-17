Россия два года сможет выступать на мировых первенствах только под нейтральным флагом

Новости России. Россия отстранена, но не на четыре года, а на два, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал решение Всемирного антидопингового агентство отстранить страну за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Таким образом российские спортсмены в ближайшие два года смогут выступать на крупных стартах, таких как Олимпиада или чемпионаты мира, только под нейтральным флагом. Более того, нашим соседям запрещено проводить международные турниры. Запрет касается только главного старта четырехлетия, а также планетарных первенств.