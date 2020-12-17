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Россия два года сможет выступать на мировых первенствах только под нейтральным флагом

17 декабря 2020 20:50
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Новости России. Россия отстранена, но не на четыре года, а на два, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал решение Всемирного антидопингового агентство отстранить страну за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Россия два года сможет выступать на мировых первенствах только под нейтральным флагом-1

Таким образом российские спортсмены в ближайшие два года смогут выступать на крупных стартах, таких как Олимпиада или чемпионаты мира, только под нейтральным флагом. Более того, нашим соседям запрещено проводить международные турниры. Запрет касается только главного старта четырехлетия, а также планетарных первенств.

Россия два года сможет выступать на мировых первенствах только под нейтральным флагом-4

Изначально WADA отстранило Россию на четыре года, но спортивный арбитражный суд сократил наказание до двух лет – до 16 декабря 2022 года. РУСАДА вновь лишено статуса соответствия.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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