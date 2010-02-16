Российские хоккеисты в Ванкувере вынуждены питаться в «Макдональдсе»

Нападающий российской олимпийской сборной России по хоккею Алексей Морозов раскритиковал условия проживания в апартаментах, приготовленных в Ванкувере для российских спортсменов. По словам хоккеиста, из-за отвратительного питания игроки ледовой дружины вынуждены питаться в «Макдоналдсе».

– С таким питанием мы протянем ноги. Все невкусное, некалорийное. Попробовал спагетти, но есть их невозможно! Пришлось мне и другим ребятам давиться гамбургерами в «Макдоналдсе», – заявил Морозов.

Помимо плохого питания игрок и вероятный капитан нашей сборной пожаловался на плохие условия проживания.

– Интернета нет. Телевизор почему-то стоит на полу. В комнате всего одно кресло. На Олимпиаде-98 в Нагано условия были лучше, – передает слова Морозова «Советский Спорт».

Также, шокирован питанием в Олимпийской деревне и вратарь сборной России Семен Варламов.

– Качество блюд, мягко сказать, оставляет желать лучшего, – заявил вратарь «Вашингтона». – Мы попробовали пасту. Не наелись и пошли жрать, извините за выражение, в «Макдональдс».