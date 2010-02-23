Российские фигуристы заняли всего лишь 3-е место на Олимпиаде

Как известно, законодателями мод в этом виде спорта считаются россияне, правопреемники советской школы.

В олимпийских соревнованиях танцевальных дуэтов, включенных в программу Игр в 1976 году в Инсбруке, победу одержали Людмила Пахомова — Александр Горшков.

С тех пор спортсмены СССР, а позже России, уступали титул лишь дважды. В Сараево-84 Олимпиаду выиграли англичане Джейн Торвилл — Кристофер Дин, в 2002 в Солт-Лейк-Сити первыми стали Марина Анисина — Гвендаль Пейзера, защищавшие Францию.

В Ванкувере накануне произвольного танца россияне Оксана Домнина — Максим Шабалин уступали канадцам Тессе Вирчу — Скотту Мойру 4,55 сотых балла. Этот гандикап они так и не сумели отыграть и заняли третье место. А хозяева Олимпиады, вложившие в свой прокат душу, заслуженно стали чемпионами.