Российская Суперлига. Волейболисты «Шахтёра» уступили «Факелу» из Нового Уренгоя

Поединок носил принципиальный характер, ведь соперники – соседи в турнирной таблице. Игра получилась равной. Первый сет выиграли «горняки» – 25:22, затем две партии взяли хозяева – 25:23 и 25:22. В четвертом сете сильней была белорусская дружина – 25:19. Пятую, решающую, партию оставили за собой волейболисты «Факела» – 15:11 – и победили в матче со счетом 3:2. Отметим, до старта плей-офф командам осталось сыграть всего два поединка в регулярном чемпионате.