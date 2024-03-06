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Российская Суперлига. Волейболисты «Шахтёра» уступили «Факелу» из Нового Уренгоя

06 марта 2024 19:34
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Волейболисты солигорского «Шахтера» в российской Суперлиге на выезде сыграли с «Факелом» из Нового Уренгоя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российская Суперлига. Волейболисты «Шахтёра» уступили «Факелу» из Нового Уренгоя-1

Поединок носил принципиальный характер, ведь соперники – соседи в турнирной таблице. Игра получилась равной. Первый сет выиграли «горняки» – 25:22, затем две партии взяли хозяева – 25:23 и 25:22. В четвертом сете сильней была белорусская дружина – 25:19. Пятую, решающую, партию оставили за собой волейболисты «Факела» – 15:11 – и победили в матче со счетом 3:2. Отметим, до старта плей-офф командам осталось сыграть всего два поединка в регулярном чемпионате.

# Волейбол

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