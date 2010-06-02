Российская «Катюша» – лучшая в командном зачете рейтинга Международного союза велосипедистов

Рейтинг был опубликован по итогам завершившейся в воскресенье веломногодневки «Джиро Д’Италия».

Американская «Коламбия», за которую выступает белорус Константин Сивцов, на четвертом месте. Напомним, что нашему гонщику помешала принять участие в «Джиро» травма. Команда Василия Кириенко «Касс Д’Эпарн» расположилась на девятой позиции. Дружина Бронислава Самойлова «Квикстеп» стала 13-й.

В обновленном рейтинге 160 лучших велогонщиков мира числиться лишь один белорус – Евгений Гуторович, он занял последнюю строчку. Что не помешало нашим гонщикам вывести Беларусь в рейтинге наций на высокое 31 место.