Рио-2016. Золото, серебро, бронза: как за день олимпийский пьедестал покорился белорусам

Новости Беларуси. Радостные новости пришли этой ночью из Олимпийского Рио. Копилка белорусской сборной пополнилась золотом, серебром и бронзой. Награду высшей пробы по прыжкам на батуте завоевал наш Александр Гончаров.

Немало эмоций пережили и любители тяжелой атлетики. В категории до 94 килограммов второе место занял Вадим Стрельцов. И вопреки всем прогнозам на олимпийский пьедестал вернулась Александра Герасименя. В упорной борьбе на дистанции 50 метров она приплыла к бронзе.

Благодаря успехам наших спортсменов Беларусь за ночь поднялась на 24 место в медальном зачете Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото! Серебро! Бронза! Этой ночью не спала вся Беларусь. Распечатанный накануне Дарьей Наумовой портфель белорусских наград за следующий день соревнований потяжелел еще на три медали. Первая из которых – высшей пробы.

61,745 тысячных балла. Результат, после которого Владислав Гончаров поднялся на первую ступень пьедестала и внес свое имя в историю Олимпийских игр.

Артем Смирнов, чемпион мира среди юниоров 2015, товарищ Владислава Гончарова:

Первая медаль в прыжках на батуте за все Олимпиады и сразу золотая. Старательный парень, все время тренируется, себя не жалеет никогда, целеустремленный.

Кстати, для 20-летнего белоруса это дебютная Олимпиада. И он старше этой спортивной дисциплины всего на четыре года. Впервые прыжки на батуте были включены в программу на Играх в Сиднее в 2000 году.

Несколько часов спустя белорусский флаг снова реет над спортивной ареной в Рио благодаря усилиям Вадима Стрельцова. Штангист по сумме двух подходов взял почти 400 килограммов. После такого веса серебряная медаль как пушинка, но шел к ней спортсмен долго и упорно.

Эти Игры стартовали для белорусской сборной по плаванию далеко не так, как хотелось бы. И скептики поспешили заявить, что, мол, в этот раз выйти из воды с наградами нашим пловчихам не судьба. Однако фирменная улыбка Александры Герасимени и коронная дистанция на 50 метров вольным стилем подарили нам бронзу.

Два дня подряд с медалями. Похоже, что в традиционный для Бразилии зеленый добавилось немного и белорусского красного цвета. Сборная набрала отличный ход и поднялась в общем командном зачете на 24 место. И мы, болельщики, верим, что команда подарит еще не одну бессонную олимпийскую триумфальную ночь. А мы будем болеть всем сердцем.

С завоеванием наград членов национальной команды поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал спортсменам крепкого здоровья, счастья и новых ярких побед во славу белорусского спорта.