Рио-2016. За несколько дней до Олимпиады в Бразилии обвалился причал для соревнований по парусному спорту

Новости Бразилии. До старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро осталось всего три дня. На объектах, которые примут соревнования, в том числе на легендарном стадионе «Маракана», где пройдет церемония открытия, идут последние приготовления к главному спортивному событию четырехлетия.

Впрочем, как бы ни старались организаторы, а избежать мелких инцидентов все равно не удается. Многие делегации, в том числе и белорусская, жаловались на неготовность апартаментов в олимпийской деревне. А 1 августа головной боли оргкомитету добавил обвалившийся причал для соревнований по парусному спорту.

Виной всему – шторм в бухте «Глория», где 8 августа и начнут выяснять отношения яхтсмены. К этому дню компания, возводившая причал, обещает все исправить. Помимо причала пострадала от непогоды и телестудия на пляже Копакабана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».