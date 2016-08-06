Рио-2016. В первый день Олимпиады стартуют белорусские теннисисты, велогонщики и баскетболистки

Новости Беларуси. Летние Олимпийские игры стартовали. Минувшей ночью в Бразилии состоялась торжественная церемония открытия. За трехчасовым шоу помимо почти 80 тысяч на арене наблюдали около трех миллиардов зрителей во всем мире.

Не обошлось и без традиционного парада олимпийцев. Знаменосцем белорусской дружины был велогонщик Василий Кириенко. В эти минуты он в паре с Константином Сивцовым участвует в групповой шоссейной гонке на 270 километров.

Всего сегодня в Рио будет разыграно 12 комплектов медалей. В пятый раз олимпийский старт 6 августа берет и Максим Мирный. В паре с Александром Бурым они померятся ракетками с австрийцами. Отдельное внимание баскетболу. Белорусские спортсменки проверят на прочность чемпионов Азии – женскую дружину из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.