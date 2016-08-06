Рио-2016. Торжественная церемония открытия Игр прошла на стадионе «Маракана»

Новости Беларуси. Летние Олимпийские игры стартовали. Минувшей ночью на легендарном стадионе «Маракана» в Бразилии состоялась торжественная церемония открытия. Не обошлось и без традиционного парада олимпийцев. Знаменосцем белорусской дружины стал велогонщик Василий Кириенко.

Уже 6 августа в 15.30 по минскому времени он выйдет на старт в групповой шоссейной гонке. Всего сегодня будет разыграно 12 комплектов медалей.

Что касается церемонии открытия, за трехчасовым шоу помимо почти 80 тысяч зрителей на стадионе наблюдали во всем мире миллиарды человек. Впервые в истории на церемонию старта Олимпиады вышли 11 тысяч участников праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.