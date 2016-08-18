Рио-2016. Татьяна Холодович выступит в финале метания копья ночью с 18 на 19 августа

Новости Беларуси. 27 комплектов наград сегодня будет разыграно в олимпийском Рио. В некоторых финалах не обойдется без белорусского представительства.

Основные надежды связываем с греблей. В главном заезде байдарочниц-одиночниц выступит Марина Литвинчук. Ей предстоит преодолеть 500 метров.

В женской борьбе у нас 2 спортсменки – Мария Мамошук соревнуется в весовой категории до 63 килограммов, а Василиса Марзолюк – до 75.

И не забудем про королеву спорта.

19 августа в 3.10 по белорусскому времени в финале метания копья выступит Татьяна Холодович.

Начнут поход за олимпийским пьедесталом пятиборки. В программе дня – фехтование. В заявочном протоколе – Анастасия Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фото. НОК Беларуси