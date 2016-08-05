Рио-2016. На что потратят призовые белорусские олимпийцы?

Новости Беларуси. Каждая медаль, завоёванная нашими спортсменами в Бразилии, осчастливит не только её обладателя, но и одну из детско-юношеских спортивных школ Беларуси.

Президентский спортивный клуб уже в третий раз осуществит проект «Олимпийский выбор», сообщили в программе СТВ-спорт.

Впервые подобная акция была проведена по итогам Игр 2012-го года в Лондоне, затем она продолжилась в 2014-м после Олимпиады в Сочи.

Теперь тысячи мальчишек и девчонок, которые находятся в самом начале своего спортивного пути, болеют за белорусских спортсменов в Рио-де-Жанейро.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Если кто-то из наших спортсменов попадёт на пьедестал, то у него появится право совершить свой олимпийский выбор. То есть, выбрать детско-юношескую спортивную школу в нашей стране, в которую Президентский спортивный клуб направит определённую сумму денег. Эта сумма будет зависеть от результата спортсмена. Если он победит, станет олимпийским чемпионом, то в школу отправится сумма в размере 15 тысяч деноминированных белорусских рублей. Если займёт второе место – это будет 10 тысяч, если третье – 7,5 тысяч