Рио-2016. Церемония закрытия Олимпийских игр прошла на стадионе «Маракана»

Новости Бразилии. Все медали розданы, все победители известны. Позади две недели серьезной спортивной борьбы между десятками стран. Минувшей ночью в Бразилии состоялось яркое шоу, посвященное закрытию Олимпиады в Рио.

Церемония прошла на стадионе «Маракана», где разместились около 80 тысяч человек. Сначала все участники Игр прошли шествием, а затем началось красочное представление.

Во время шествия спортсменов знаменосцем нашей сборной был Иван Тихон. Белорусский легкоатлет завоевал серебряную награду в метании молота и стал одним из героев прошедших стартов четырехлетия, выступив на Олимпиаде спустя восемь лет.

Одним из кандидатов на роль знаменосца также был единственный олимпийский чемпион Беларуси в Рио Владислав Гончаров, но из-за авиарейса на родину он не смог пройти по знаменитому стадиону «Маракана». Завоевавшего золотую медаль Владислава уже 22 августа будут встречать дома.

Всего на счету белорусов одно золото, четыре серебряные медали и столько же бронзовых. Имея в своем активе девять наград, наша сборная заняла 40 место в общекомандном медальном зачете. А лидеры в этом списке атлеты из США. На второй позиции команда Великобритании, третье место у сборной Китая. Замыкают топ-5 россияне и спортсмены Германии.

Следующие летние Олимпийские пройдут в 2020 году в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.