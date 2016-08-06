Рио-2016. Белорусские баскетболистки сыграют со сборной Японии в 01.45 по белорусскому времени

Новости Беларуси. Виктория Павлович и Александра Привалова попробуют силы в предварительном раунде турнира по настольному теннису. Наш многоопытный Владимир Самсонов в мужском турнире избавлен от груза ранних стадий и стартует в состязаниях одиночек сразу с третьего круга.

Белорусские болельщики с нетерпением ждут старта в Рио единственной нашей игровой команды. Наши баскетболистки 6 августа поздно ночью по белорусскому времени выйдут на паркет в дебютном матче олимпийского турнира. Оппонентками подопечных Анатолия Буяльского будут чемпионки Азии – сборная Японии.

Соперницы встречались в июне 2016 года в Минске на турнире памяти Семена Халипского. Тогда противостояние получилось очень упорным, и белоруски сумели взять верх с минимальным перевесом. Чем завершится олимпийский спор между Беларусью и Японией? Узнаем лишь поздно ночью: старт поединка в 01.45 по белорусскому времени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».