Результаты очередного тура регулярного чемпионата НХЛ

В одном из самых интересных поединок соревновательного дня встречались хоккеисты «Филадельфии Флайерс» и действующие обладатели кубка Стэнли «пингвины» из Питтсбурга.

Встреча команд представляющих штат Пенсильванию получилась как всегда бескомпромиссной и зрелищной. «Флайерс», в составе которых именитых игроков объективно меньше чем у их звездных оппонентов, с лихвой компенсировали недостаток мастерства фирменным силовым хоккеем.

Впрочем, несмотря на то, что хозяева перебросали оппонентов(34 на 26), победа в поединке осталась все же за пингвинами. Они были сильнее – 5:4. Героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин. В его активе гол и результативная передача. А вот его звездный одноклубник Сидней Кросби был не слишком заметен. Набранными очками он не отметился.

Остальные результаты дня:

Бостон – Анахайм – 1:6;

Баффало – Финикс – 2:1;

Оттава – Айлендерс – 3:2 (ОТ);

Филадельфия – Питтсбург – 4:5;

Вашингтон – Рейнджерс – 3:4;

Тампа – Нью-Джерси – 3:4;

Детройт – Чикаго – 3:2;

Сент-Луис – Атланта – 2:4;

Нэшвилл – Колорадо – 3:2;

Эдмонтон – Калгари – 3:4;

Лос-Анджелес – Миннесота – 6:3;

Сан-Хосе – Коламбус – 6:3;

Выделим поражение Колорадо от Нэшвилла. Защитник лавин Руслан Салей впервые в этом сезоне вышел на лед. Он отыграл 19 минут и заработал минус один балл коэффициента полезности.