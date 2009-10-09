Результаты очередного тура регулярного чемпионата НХЛ

Встреча команд представляющих штат Пенсильванию получилась как всегда бескомпромиссной и зрелищной. «Флайерс», в составе которых именитых игроков объективно меньше чем у их звездных оппонентов, с лихвой компенсировали недостаток мастерства фирменным силовым хоккеем.
Впрочем, несмотря на то, что хозяева перебросали оппонентов(34 на 26), победа в поединке осталась все же за пингвинами. Они были сильнее – 5:4. Героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин. В его активе гол и результативная передача. А вот его звездный одноклубник Сидней Кросби был не слишком заметен. Набранными очками он не отметился.
Остальные результаты дня:
Бостон – Анахайм – 1:6;
Баффало – Финикс – 2:1;
Оттава – Айлендерс – 3:2 (ОТ);
Филадельфия – Питтсбург – 4:5;
Вашингтон – Рейнджерс – 3:4;
Тампа – Нью-Джерси – 3:4;
Детройт – Чикаго – 3:2;
Сент-Луис – Атланта – 2:4;
Нэшвилл – Колорадо – 3:2;
Эдмонтон – Калгари – 3:4;
Лос-Анджелес – Миннесота – 6:3;
Сан-Хосе – Коламбус – 6:3;
Выделим поражение Колорадо от Нэшвилла. Защитник лавин Руслан Салей впервые в этом сезоне вышел на лед. Он отыграл 19 минут и заработал минус один балл коэффициента полезности.